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Все участники Медиалиги получили премию «Добряк на вайбе» за образцовый тур Победы

Игроки, тренеры и остальные участники Winline МФЛ признаны добряками недели.

Все игры 4-го тура были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Команды провели тур в специальных ретро-формах. На поле футболисты выходили под песни военных лет, матчи начинались с минуты молчания.

На стадионе в Красногорске вывесили баннер на 150 метров с лучшими слоганами, которые прислали читатели. Первые минуты трансляций были черно-белыми.

В перерывах матчей в трансляциях рассказывали о воевавших родственниках игроков и тренеров лиги.

Президент МФЛ Николай Осипов сообщил, что все комплекты ретро-форм будут реализованы на аукционе. Ожидаемая выручка в размере более двух миллионов рублей будет направлена всем шести живым ветеранам ВОВ из Красногорска.

Мероприятия к памятной дате подготовили и команды. Бабушка супруги футболиста «Эгриси» Олега Инкина Людмила Кирилловна Дроздова произнесла речь в кругу команды, а затем нанесла символический удар по мячу.

Игроки «Титана» прочитали стихотворение «Победа» Самуила Маршака, болельщики 2Drots подготовили баннер «Мы помним, мы гордимся» и распевали «Катюшу».

«Добряк на вайбе» – совместная премия Спортса’’ и Медиалиги. Еженедельно мы будем отмечать доброту, благие дела и позитив участников МФЛ и присуждать награду самому достойному.

«Катюша» от фанатов 2Drots, «Титан» прочитал стих Маршака. Медиалига посвятила тур Дню Победы
 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoЭгриси
logoСпортс
logoЛФК «Титан»
logoWinline Медиалига
logo2Drots
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