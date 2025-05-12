Все участники Медиалиги получили премию «Добряк на вайбе» за образцовый тур Победы
Все игры 4-го тура были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Команды провели тур в специальных ретро-формах. На поле футболисты выходили под песни военных лет, матчи начинались с минуты молчания.
На стадионе в Красногорске вывесили баннер на 150 метров с лучшими слоганами, которые прислали читатели. Первые минуты трансляций были черно-белыми.
В перерывах матчей в трансляциях рассказывали о воевавших родственниках игроков и тренеров лиги.
Президент МФЛ Николай Осипов сообщил, что все комплекты ретро-форм будут реализованы на аукционе. Ожидаемая выручка в размере более двух миллионов рублей будет направлена всем шести живым ветеранам ВОВ из Красногорска.
Мероприятия к памятной дате подготовили и команды. Бабушка супруги футболиста «Эгриси» Олега Инкина Людмила Кирилловна Дроздова произнесла речь в кругу команды, а затем нанесла символический удар по мячу.
Игроки «Титана» прочитали стихотворение «Победа» Самуила Маршака, болельщики 2Drots подготовили баннер «Мы помним, мы гордимся» и распевали «Катюшу».
«Добряк на вайбе» – совместная премия Спортса’’ и Медиалиги. Еженедельно мы будем отмечать доброту, благие дела и позитив участников МФЛ и присуждать награду самому достойному.
«Катюша» от фанатов 2Drots, «Титан» прочитал стих Маршака. Медиалига посвятила тур Дню Победы
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