Григорян ушел из «СиндЕката» после первого матча в Медиалиге – «из-за разных взглядов на жизнь и работу». Он проработал в клубе меньше 4 месяцев

Александр Григорян покинул пост главного тренера «СиндЕката».

Екатеринбургский клуб, выступающий в Winline Медиалиге , объявил об отставке 58-летнего специалиста.

«Решение об уходе было принято совместно с руководством клуба по взаимному согласию сторон из-за разных взглядов на жизнь и работу.

Игроки продолжают готовиться ко второму туру МФЛ в обычном режиме», – говорится в заявлении команды.

Под руководством Григоряна «СиндЕкат» провел один матч в Медиалиге, проиграв «Роме» блогера Ромароя (0:2).

За клуб выступают среди прочих экс-игроки «Урала» Артем Фидлер, Вячеслав Подберезкин, Чисамба Лунгу , Дмитрий Арапов и Артем Юсупов (он получил красную карточку в игре с «Ромой», боднув соперника).

Григорян возглавлял «СиндЕкат » с января этого года. С ним команда в рамках подготовки к сезону МФЛ прошла месячный сбор в Турции.

До этого тренер непродолжительный период работал с медиафутбольными клубами «Матч ТВ» и «Кони».

Последней профессиональной командой Григоряна была «Кубань», которую он покинул в сентябре 2023 года.

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