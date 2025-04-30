Григорян ушел из «СиндЕката» после первого матча в Медиалиге – «из-за разных взглядов на жизнь и работу». Он проработал в клубе меньше 4 месяцев
Екатеринбургский клуб, выступающий в Winline Медиалиге, объявил об отставке 58-летнего специалиста.
«Решение об уходе было принято совместно с руководством клуба по взаимному согласию сторон из-за разных взглядов на жизнь и работу.
Игроки продолжают готовиться ко второму туру МФЛ в обычном режиме», – говорится в заявлении команды.
Под руководством Григоряна «СиндЕкат» провел один матч в Медиалиге, проиграв «Роме» блогера Ромароя (0:2).
За клуб выступают среди прочих экс-игроки «Урала» Артем Фидлер, Вячеслав Подберезкин, Чисамба Лунгу, Дмитрий Арапов и Артем Юсупов (он получил красную карточку в игре с «Ромой», боднув соперника).
Григорян возглавлял «СиндЕкат» с января этого года. С ним команда в рамках подготовки к сезону МФЛ прошла месячный сбор в Турции.
До этого тренер непродолжительный период работал с медиафутбольными клубами «Матч ТВ» и «Кони».
Последней профессиональной командой Григоряна была «Кубань», которую он покинул в сентябре 2023 года.
Григорян в медиафутболе: хака на Пушкина, сравнил Мусагалиева с Чингисханом, взял клуб с бюджетом 70 млн
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий