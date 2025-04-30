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  • Григорян ушел из «СиндЕката» после первого матча в Медиалиге – «из-за разных взглядов на жизнь и работу». Он проработал в клубе меньше 4 месяцев
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Григорян ушел из «СиндЕката» после первого матча в Медиалиге – «из-за разных взглядов на жизнь и работу». Он проработал в клубе меньше 4 месяцев

Александр Григорян покинул пост главного тренера «СиндЕката».

Екатеринбургский клуб, выступающий в Winline Медиалиге, объявил об отставке 58-летнего специалиста.

«Решение об уходе было принято совместно с руководством клуба по взаимному согласию сторон из-за разных взглядов на жизнь и работу.

Игроки продолжают готовиться ко второму туру МФЛ в обычном режиме», – говорится в заявлении команды.

Под руководством Григоряна «СиндЕкат» провел один матч в Медиалиге, проиграв «Роме» блогера Ромароя (0:2).

За клуб выступают среди прочих экс-игроки «Урала» Артем Фидлер, Вячеслав Подберезкин, Чисамба Лунгу, Дмитрий Арапов и Артем Юсупов (он получил красную карточку в игре с «Ромой», боднув соперника).

Григорян возглавлял «СиндЕкат» с января этого года. С ним команда в рамках подготовки к сезону МФЛ прошла месячный сбор в Турции.

До этого тренер непродолжительный период работал с медиафутбольными клубами «Матч ТВ» и «Кони». 

Последней профессиональной командой Григоряна была «Кубань», которую он покинул в сентябре 2023 года.

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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «СиндЕката»
logoWinline Медиалига
logoРомарой
logoСиндЕкат
logoАлександр Григорян
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