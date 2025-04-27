Златан из «СиндЕката» боднул соперника и получил красную карточку. Это был дебют экс-игрока «Урала» в Медиалиге

Артем Юсупов удалился в дебютном матче «СиндЕката» в Winline Медиалиге.

Экс-форвард «Урала» Златан (Артем Юсупов – Спортс’‘) получил красную карточку в первом матче «СиндЕката » в Медиалиге. Нападающий боднул головой хавбека «Ромы» Дато Деметрадзе за минуту до конца игры.

«СиндЕкат» уступил «Роме» (0:2) в дебюте в шестом сезоне Winline Медиалиге . Команду из Екатеринбурга возглавляет Александр Григорян . За клуб выступают среди прочих экс-игроки «Урала » Артем Фидлер , Вячеслав Подберезкин , Чисамба Лунгу , Дмитрий Арапов , Артем Юсупов и Анатолий Герк .

Юсупов провел 74 матча за «Урал», из них 8 – в РПЛ .