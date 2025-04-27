Златан из «СиндЕката» боднул соперника и получил красную карточку. Это был дебют экс-игрока «Урала» в Медиалиге
Артем Юсупов удалился в дебютном матче «СиндЕката» в Winline Медиалиге.
Экс-форвард «Урала» Златан (Артем Юсупов – Спортс’‘) получил красную карточку в первом матче «СиндЕката» в Медиалиге. Нападающий боднул головой хавбека «Ромы» Дато Деметрадзе за минуту до конца игры.
«СиндЕкат» уступил «Роме» (0:2) в дебюте в шестом сезоне Winline Медиалиге. Команду из Екатеринбурга возглавляет Александр Григорян. За клуб выступают среди прочих экс-игроки «Урала» Артем Фидлер, Вячеслав Подберезкин, Чисамба Лунгу, Дмитрий Арапов, Артем Юсупов и Анатолий Герк.
Юсупов провел 74 матча за «Урал», из них 8 – в РПЛ.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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