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Златан из «СиндЕката» боднул соперника и получил красную карточку. Это был дебют экс-игрока «Урала» в Медиалиге

Артем Юсупов удалился в дебютном матче «СиндЕката» в Winline Медиалиге.

Экс-форвард «Урала» Златан (Артем Юсупов – Спортс’‘) получил красную карточку в первом матче «СиндЕката» в Медиалиге. Нападающий боднул головой хавбека «Ромы» Дато Деметрадзе за минуту до конца игры.

«СиндЕкат» уступил «Роме» (0:2) в дебюте в шестом сезоне Winline Медиалиге. Команду из Екатеринбурга возглавляет Александр Григорян. За клуб выступают среди прочих экс-игроки «Урала» Артем Фидлер, Вячеслав Подберезкин, Чисамба Лунгу, Дмитрий Арапов, Артем Юсупов и Анатолий Герк.

Юсупов провел 74 матча за «Урал», из них 8 – в РПЛ.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoСиндЕкат
logoWinline Медиалига
logoУрал
logoАлександр Григорян
logoЧисамба Лунгу
logoВячеслав Подберезкин
logoАртем Фидлер
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Арапов
logoАнатолий Герк
logoЛФК Рома
logoАртем Юсупов
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