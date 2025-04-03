«Получаю жесткие гроши – 44 тысячи. А у меня аренда квартиры – 55. Трупы вижу почти каждый раз, надо привыкать». Игрок «Эгриси» Егорашев о работе пожарным

Полузащитник «Эгриси» Евгений Егорашев рассказал о работе пожарным-спасателем.

«Брат работает оператором в службе 112, предложил пойти к нему. Но сидеть на телефоне не для меня – люблю подвигаться, получить адреналин. Он предложил пойти спасателем в пожарку.

Чтобы туда попасть, нужно профильное образование. Но я служил в армии, поэтому хватило курсов на 2,5 месяца. С 2023-го я – пожарный-спасатель.

У меня две смены в неделю. Бывает вообще без выездов, а иногда уезжаем на 6-7 часов. Первый пожар – фаршмачный опыт. Горела огромная мусорка. Все выгорело, но оседало на дне. Мы тушим, а мусорка продолжает гореть. Мне говорят лезть в эту вонючую жижу и проливать изнутри. А я в новой чистой боевке, только сфоткался красивый. После мусорки непонятно на кого стал похож.

На крупных пожарах был несколько раз. Первый – квартира, сгорел мужик. Мой первый опыт с трупом. Вытаскиваешь обгоревшее тело, а его кожа остается на перчатках – ужасно. Спрашивал коллег, сколько у них было таких трупов? Мне ответили: «Миллион, куча просто. Практически каждый раз их вижу». Для пожарных это нормально, надо привыкать. Если ты боишься трупов, то не сможешь работать.

Когда тушишь пожар, страха нет. Я не лечу с дурной головой. Все спокойно, без паники. Нас в первую очередь учили, что главное – не паниковать. От паники ошибки, а от ошибок – смерти. Поэтому все спокойно: пришел, подсоединил рукава (гибкие трубопроводы для транспортировки воды или других огнетушащих средств – Спортс’’), включил воду и тушишь. Хотя может я сам до конца не понимаю, о чем говорю. Ведь я еще не залезал в самое пекло.

Зарплата зависит от звания и выслуги. Высокопоставленные люди говорят, что дают много денег. Я работаю за жесткие гроши – 44 тысячи в месяц после налогов. А у меня аренда квартиры стоит 55 в месяц.

Был хороший месяц: суммарно заработал 200 тысяч с пожарки и футбола. Но даже тогда не почувствовал себя богатым. Заплатил за квартиру, перевел жене, починил машину – и все, даже отложить не получилось, осталось на жизнь до следующей зарплаты», – рассказал Егорашев в интервью Спортсу’‘.

В 2024-м Егорашев провел 7 матчей в пятом сезоне Медиалиги, а в осеннем Кубке Надежды – 3. Голевыми действиями игрок не отметился.

«Первый пожар – фаршмачный опыт». Игрок Медиалиги работает спасателем и ездил волонтером в Мариуполь

