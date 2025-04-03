Игрок «Эгриси» Егорашев ездил волонтером в Мариуполь: «Мы помогали бабушкам, дедушкам. Приносили еду, лекарства и рассказывали о Боге»

Хавбек «Эгриси» Евгений Егорашев рассказал о поездке в Мариуполь осенью 2022-го.

«Осенью 2022-го я от церкви ездил в Мариуполь. Мы помогали людям, которые потеряли дома и близких – готовили для них, ухаживали, проводили собрания.

Я ожидал увидеть развалины и обстрелянные машины. Еще на подъезде к границе почувствовал, что там идут боевые действия. Нас предупредили, что на «Азовстали» (она была неподалеку) сидят больше двух тысяч украинцев. Было жутко.

Привезли к церкви, в которой нам предстояло жить. Вокруг все было разбомблено, вообще не было живого места. Нас предупредили, что когда выходишь вечером в магазин, нужно брать паспорт.

Была очень страшная ночь, когда летели «хаймарсы» (американская система залпового огня – Спортс’’). Мы слышали, как ПВО их сбивает. Если по нам попадет, то я готов к встрече с Иисусом – так я думал. Но быстро очнулся: еще рано, не хочу. Это точно не самый страшный момент в жизни. Я переживал, когда рожала жена, переживал за новорожденного сына – эти чувства намного страшнее той ночи в Мариуполе.

Отчасти я поехал чтобы посмотреть, что происходит в Мариуполе. Но главная миссия поездки – помощь людям. Хоть где-то не быть бесполезным, а послужить и Богу, и людям. Мы помогали бабушкам, дедушкам, которые все потеряли и жили в чужих домах. Приносили им еду, лекарства и рассказывали о Боге. Распорядок был такой: подъем в семь, готовка завтрака и обеда. Потом молились, читали Библию, получали короткое наставление. После готовили еду для подопечных. В 10 утра расходились по локациям. За два часа обходили, возвращались обедать – и снова шли кормить нуждающихся. После обеда проводили для них собрание в церкви, рассказывали об Иисусе. Где-то к пяти вечера приходили дети. Два-три часа мы с ними играли. После – ужин, подготовка к завтрашнему дню. Все время было посвящено людям – и так восемь дней подряд», – рассказал полузащитник «Эгриси » в интервью Спортсу’‘.

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