Блогер Литвин купил два реанимобиля для нуждающихся городов. В декабре он подарил 3 машины скорой помощи Курску и Брянску
«Ребята, знаете эту модную фразу, что хорошие дела не делаются на публику? Я другого мнения в этом плане. Я считаю, что если ты делаешь хорошие вещи и показываешь это на публику, то это ####### (офигенно), братан.
В прошлый раз я покупал три скорых помощи. В этот раз – два реанимационных болида. Тут дефибриллятор, ИВЛ, все необходимые медикаменты. Две тачки абсолютно одинаковые, с нулевым пробегом. Чтобы вы понимали, у них даже камеры заднего вида есть.
Просто в сторис отметился, показал вам, что это здраво, ребята, помогать своим людям. Дай бог, чтобы эти тачки спасли ни одну и ни две жизни», – сказал президент Lit Energy.
По оценке Литвин потратил на две машины около 15 млн рублей.
В декабре Михаил подарил три машины скорой помощи Курску и Брянску. «Хотел взять BMW M5, но решил сделать самую правильную покупку в своей жизни», – объяснил поступок блогер.
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