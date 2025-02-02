«Ренат мне крикнул: «#### ты орешь? Клоун». Жирков сказал, что после такого людей в команде не оставляют». Герасимов о конфликте с Васиченко

Тренер СКА Роман Герасимов подробно рассказал о конфликте с Ренатом Васиченко.

«На матче с Lotus под Ренатом играл Кирилл Набабкин. Я смотрю, Набабкин бегает просто в шоке и начинает ворчать. Я Ренату сказал: «Хватит на аллюре бежать, давай возвращайся назад». На что он говорит: «#### [что] ты орешь? Клоун».

В перерыве к нему подошел тренер по физподготовке и попросил извиниться. Он ответил, что не будет. Мы идем в параллель друг другу, он кричит мне: «Ну что, пожаловался?» Я говорю: «Чего?» Единственная нелицеприятная фраза, которую я ему сказал: «Тебе #####». Он в ответ: «Я тебя закопаю, давай один на один».

Когда он крикнул ту фразу на поле, со мной рядом сидел Жирков. И Юра говорит: «После такого людей в команде не оставляют». После игры Ренат подбежал ко мне и говорит: «Слышь ты, давай поговорим. Я ответил: «А ты ничего не перепутал? Мне с тобой разговаривать не о чем».

Викторович отстранил его от тренировок. Ренат приходит на следующую и кричит мне: «Слышь, давай поговорим!» Я говорю: «С каких пор мы перешли на ты? Если ты пришел выяснять отношения, то у нас диалога не получится». Он пришел во второй раз, и у него хватило сил извиниться. После этого он тренировался в общей группе.

У Рената есть свойства чуть приукрашивать ситуации и выставлять себя в лучшем свете. Я не буду говорить о том, что его отец писал мне сообщения, что он со мной сделает. Как он меня унижал, оскорблял, и что я чуть ли не сучий сын, и так далее. Но сейчас я Ренату жму руку и желаю ему всего самого лучшего в его карьере. Мне кажется, у него произошел психоз на момент спора. До того, как он согласился на спор, у нас было все хорошо.

Мы прекрасно знали, что Ренат не собирался делиться деньгами за победу в споре, потому что он не был уверен в пацанах и кто они ему вообще такие, чтобы с ними делиться. Ему было нужно закрывать свои какие-то моменты.

Мое мнение, что его переход в Lit Energy был изначально спланирован. Отступные в контракте Васиченко – миллион рублей. Если бы спор выиграл Литвин, то он бы отдал этот миллион Василию Михайловичу и сказал: «Все, я его забираю».

Поэтому Литвин настолько популярный блогер, потому что все ходы продумывает наперед», – сказал помощник главного тренера СКА.

В 1-м туре Winline Кубка Медиалиги СКА играл против Lit Energy. Перед матчем Васиченко поспорил с президентом Lit Energy Михаилом Литвиным. Если в матче побеждал СКА, Литвин выплачивал Васиченко 1 млн рублей. В случае победы Lit Energy Васиченко по истечении срока контракта со СКА должен был бы перейти в команду Литвина и выступать два сезона бесплатно.

Васиченко не вышел на поле, просидев весь матч в запасе. СКА одержал победу, Литвин сразу после игры отдал Ренату миллион рублей. Через два дня СКА объявил об уходе Васиченко. Форвард перешел в Lit Energy.