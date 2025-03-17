  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Я хотел сделать «Глушаковские бани» напротив «Открытие Арены». Поставить рядом памятник себе из дерева с банкой самогона, в шапке и с гитарой». Экс-полузащитник «Спартака» о своей мечте
21

«Я хотел сделать «Глушаковские бани» напротив «Открытие Арены». Поставить рядом памятник себе из дерева с банкой самогона, в шапке и с гитарой». Экс-полузащитник «Спартака» о своей мечте

Денис Глушаков мечтает открыть баню.

«Мини-мечта мечта – открыть хорошую баню. Давно мечтаю, просто с землей в Москве проблемы. Везде все строится, и сложно найти хорошее место для бани. 

А мечта очень креативная. Напротив «Открытие Арены» и памятника «Гладиатора» есть стадион «Луч», и там есть пятачок рядом с заводом. Я хотел там сделать баню. Даже уже примерно набросали проект, сколько будет срубов и как это будет проходить. Разговаривали с директорами завода, кому принадлежит земля – хотели взять в аренду. Но там проходит много коммуникаций, и из-за этого не получается.

Идея была сделать забор, огородиться, сделать памятник из дерева Глушакову с банкой самогона, в шапке и с гитарой, напротив «Гладиатора». Там поставить срубы и нормально сделать баню. Я думаю, что это был бы замечательный проект. Это был бы памятник архитектуры, не только как спартаковский стадион и «Гладиатор»а, а еще бы и там был бы ажиотаж. Хотя, может быть, его бы быстро спалили. 

100% мог бы мог бы хорошие деньги с этого зарабатывать. Я ее открою в любом случае, она будет – «Глушаковские бани». Просто сложно будет со спартаковским стадионом ее открыть, потому что землю не можем найти. Но найдем. Я думаю, что это будет какая-то сеть», – сказал игрок СКА-Ростов.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Виктора Блатова
logoДенис Глушаков
logoСКА Ростов
logoWinline Медиалига
logoСпартак
logoЛукойл Арена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ростов» может сыграть со СКА Басты: «Как только договоримся, тогда и объявим»
515 марта, 17:53
Глушаков о будущем: «Были предложения от клубов Первой лиги. Из РПЛ пока нет – надеюсь, будут»
617 февраля, 12:29
Глушаков не исключает продолжение карьеры: «Пока такие «якоря» играют, надо самому выходить. Нахожусь в таких кондициях, что прямо сейчас готов отправиться на сборы с клубами РПЛ»
1631 января, 14:16
Главные новости
Станкович проигнорировал вопрос Егорова о продаже Соболева: «Вы не смотрели мне в глаза, когда его задавали»
26вчера, 20:30
«Вагабонда можно было бы отхлестать. Правда, жалко бы его было». Имай о возможном сопернике на бой
вчера, 19:35
«Спартак» посильнее «Зенита» без Вендела, это лучший игрок РПЛ. Офсайда не было». Егоров о победе красно-белых
89вчера, 19:14
2Drots уступили команде Bushido Zho, «Броуки» проиграли «Кино Черти» в 4-м туре Winline Уличный Футбол
вчера, 17:43
Григорян о медиакомандах: «Почему мы не можем создать такую империю? Да мы за год ее создадим. Абсолютно уверен»
вчера, 16:35
Экс-хавбек «Динамо» и «Зенита» Юсупов о трансфере в 2Drots: «Рад попасть в лучшую медийную команду»
7вчера, 15:04
Кузнецов о подписании Юсупова: «Это значимый трансфер. Человек поиграл на самом высоком уровне»
3вчера, 14:11
Вилсаком о партнерстве с «Эгриси»: «Для меня это большая возможность. Хочу вовлекать команду в наш контент»
вчера, 12:02
Макеев и Кент – игроки «Броуков»
вчера, 09:57
«Жопы взорваны». Вага о диссе на «Амкал»
вчера, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Если РФС даст Медиалиге зеленый свет, то через 2-3 года большинство команд Второй лиги будут изжиты». Григорян о конкуренции МФЛ с проффутболом
5сегодня, 09:03
Жамалетдинов и Панюков выиграли медийный турнир по CS2 в составе «Родины Медиа»
3вчера, 20:01
Каряка о слухах про ФК «10»: «Забыли дописать, что я хотел спортдиром поставить Тарасова, а вместо Азамата – Текилу»
213 марта, 13:42
Гурцкая о Радимове: «Не уверен, что он возобновит карьеру тренера. Ему комфортно от того, что он сейчас делает»
72 марта, 17:22
Рыбус о медиафутболе: «Тут другие финансы, но условия тренировок – как в профессиональном футболе. Выезды в Абу-Даби, в Турцию»
127 февраля, 18:35
«Я уже забыл, как общаться с футболистами на русском. Очень соскучился». Тренер «Эгриси» Чернышов о возвращении в Россию
126 февраля, 13:30
Вингер «БроукБойз» Розыев перешел в «Нафтан» из высшей лиги Беларуси
18 февраля, 14:39
РФС создаст новый Кубок для команд из Медиалиги и любительских клубов. Бюджет турнира – 300-400 миллионов рублей
276 февраля, 13:27
Малуда об игре за Fight Nights из Медиалиги: «Я уже не тот футболист, которым я был 20 лет назад, но страсть к игре все та же»
6 февраля, 12:33
«Амкал» подписал экс-защитника «Ротора» и «Химок» Чупина
16 февраля, 08:10