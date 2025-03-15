«Ростов» может сыграть со СКА Басты: «Как только договоримся, тогда и объявим»
Арташес Арутюнянц подтвердил возможный матч против СКА Басты из Медиалиги.
– Владелец команды «СКА-Ростов» Василий Вакуленко предложил вам провести матч между его командой и «Ростовом».
– Я знаю, мы с ним это обсуждали.
– Какой дали ответ?
– Что мы согласны. Как только договоримся, тогда и объявим, – сказал президент «Ростова».
СКА с 2024-го выступает в Winline Медиалиге. За клуб играют среди прочих Денис Глушаков, Юрий Жирков, Кирилл Набабкин и Зоран Тошич.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «РБ Спорт»
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