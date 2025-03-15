«Ростов» может сыграть со СКА Басты: «Как только договоримся, тогда и объявим»

Арташес Арутюнянц подтвердил возможный матч против СКА Басты из Медиалиги.

– Владелец команды «СКА-Ростов» Василий Вакуленко предложил вам провести матч между его командой и «Ростовом».

– Я знаю, мы с ним это обсуждали.

– Какой дали ответ?

– Что мы согласны. Как только договоримся, тогда и объявим, – сказал президент «Ростова».

СКА с 2024-го выступает в Winline Медиалиге . За клуб играют среди прочих Денис Глушаков , Юрий Жирков , Кирилл Набабкин и Зоран Тошич .