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Глушаков о будущем: «Были предложения от клубов Первой лиги. Из РПЛ пока нет – надеюсь, будут»

Денис Глушаков ответил на вопрос о карьерных планах.

Последним клубом 38-летнего полузащитника были подмосковные «Химки», которые он покинул этой зимой.

– Пока нет понимания по продолжению карьеры. Сейчас я тренируюсь со «СКА Ростов» из Медиалиги. Тренируюсь, бегаю. Посмотрю, что будет дальше.

 – Были ли у вас предложения от клубов Мир РПЛ и Мелбет Первой лиги этой зимой?

– Были предложения от клубов Первой лиги. Из РПЛ пока не было, но, надеюсь, будут.

Готов рассматривать разные варианты, – сказал Глушаков.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoПервая лига
logoСКА Ростов
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
logoДенис Глушаков
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