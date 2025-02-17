Глушаков о будущем: «Были предложения от клубов Первой лиги. Из РПЛ пока нет – надеюсь, будут»
Денис Глушаков ответил на вопрос о карьерных планах.
Последним клубом 38-летнего полузащитника были подмосковные «Химки», которые он покинул этой зимой.
– Пока нет понимания по продолжению карьеры. Сейчас я тренируюсь со «СКА Ростов» из Медиалиги. Тренируюсь, бегаю. Посмотрю, что будет дальше.
– Были ли у вас предложения от клубов Мир РПЛ и Мелбет Первой лиги этой зимой?
– Были предложения от клубов Первой лиги. Из РПЛ пока не было, но, надеюсь, будут.
Готов рассматривать разные варианты, – сказал Глушаков.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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