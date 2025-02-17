Глушаков о будущем: «Были предложения от клубов Первой лиги. Из РПЛ пока нет – надеюсь, будут»

Денис Глушаков ответил на вопрос о карьерных планах.

Последним клубом 38-летнего полузащитника были подмосковные «Химки», которые он покинул этой зимой.

– Пока нет понимания по продолжению карьеры. Сейчас я тренируюсь со «СКА Ростов» из Медиалиги. Тренируюсь, бегаю. Посмотрю, что будет дальше.

– Были ли у вас предложения от клубов Мир РПЛ и Мелбет Первой лиги этой зимой?

– Были предложения от клубов Первой лиги. Из РПЛ пока не было, но, надеюсь, будут.

Готов рассматривать разные варианты, – сказал Глушаков.