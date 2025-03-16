Станкович проигнорировал вопрос Егорова о продаже Соболева: «Вы не смотрели мне в глаза, когда его задавали»
Деян Станкович не стал отвечать на вопрос о продаже Александра Соболева в «Зенит».
После победы «Спартака» над петербургской командой в 21-м туре Мир РПЛ (2:1) о трансфере Соболева главного тренера красно-белых спросил президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.
– Не появлялась ли у вас мысль: «Какой я молодец, что разрешил продать Соболева, я ведь мог сказать, что он мне нужен?» А в итоге вы и денег заработали для клуба, а игрок там ничего не забил…
– Спасибо, следующий вопрос. Вы не смотрели мне в глаза, когда задавали этот вопрос, – заявил Станкович.
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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: страница «Спартака» во «Вконтакте»
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