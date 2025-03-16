«Жопы взорваны». Вага о диссе на «Амкал»

Вагабонд высказался о диссе 2Drots на «Амкал».

– Ты доволен шумом вокруг дисса?

– Я знал, что он стрельнет, что это будет резонансно. Есть удовлетворение, что все сработало по плану. Жопы взорваны.

– Как относишься к тому, что много негативных комментариев?

– С кайфом. Это необъективное мнение. Когда 10-летний школьник ставит дизлайк и пишет, что нет панчей или рифм, что Слон читает жопой, то что ты с этим сделаешь? Главное, что он посмотрел и оценил. Может он кайфует с этого. Думает: «Классно! Мой любимый «Амкал» обосрали, но я обязан поставить дизлайк и написать плохой комментарий». К сожалению, таких много дурачков.

– Помогал ли кто-то с написанием текста?

– Нам никто не помогал. Разве что Слон писал вместе с нашим СММ. Они давно хотели записать что-то совместное и на этом фоне обменивались мнениями. Можно расценить это как помощь, а можно сказать, что посидели вместе, попридумывали строчки. Манна написал на студии. Я написал, пока ехал, вообще под другой бит. Поэтому пришлось слова компоновать по-другому, чтобы лечь на нужный бит.

– Оценивая предыдущие диссы. На какое место поставишь этот?

– Если сравнивать с предыдущими диссами, то наш – на первом месте. Объективно. Я был бы готов сказать, что это херня и никуда не годится. Но он на первом месте с огромным отрывом по всем фронтам, – сказал защитник 2Drots.

«Эй, задроты, жопа-то цела?» Диссы «Амкала» и 2Drots – оскорбления, ненависть и искусство