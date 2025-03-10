Манна о треке Млечного: «Лучше ничего не делать, чем делать #####»

Манна не оценил трек Млечного перед релизом нового дисса 2Drots .

– Млечный выложил ответку перед вашим диссом. Что скажешь?

– Это же Млечный. Он мог сделать поинтереснее. Я на это не реагирую. Мое мнение – лучше вообще ничего не делать, чем делать #####. Вставить нарезку. Какая бы она не была, что-то накидать – человек профессионал, можно было бы поинтереснее сделать. У него до пятницы есть время, поэтому – пожалуйста.

– Когда выйдет дисс?

– В пятницу. Хотели в ту субботу, но чуть-чуть надо было доготовить все моменты, чтобы все было максимально готово.

– Это будет самый сильный дисс?

– Не нам судить. С чем сравнивать? Если их прошлую работу – перебить бить, оставить те же самые строки особо не сложно. Даже взять Млечного, мне кажется, это работа заняла у него 3 минуты. Это и диссом не назовешь. Это просто ##### Ctrl+C, Ctrl+V на русском языке.

Что касаемо нас, не знаю, как пацанам зайдет музыка или нет, но по клипу, я думаю, мясо. Намного прям интереснее, – сказал игрок 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.