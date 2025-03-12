2Drots сыграют против «БроукБойз», «Спартак» – против команды Даниила Чалова. Расписание 3-го и 4-го тура Уличного Футбола
Расписание 3-го и 4-го туров Winline Уличного Футбола.
15 марта, суббота
3-тур Уличного Футбола
«Кино Черти» (команда актера Дудника) – «Спартак» (команда легенд и звездных болельщиков). Начало – в 16:00
Ctrl+V (команда Bushido Zho) – «Игроки планеты земля» (команда Д. Чалова). Начало – в 17:20
«Спартак» – «Игроки планеты земля». Начало – в 18:40
«БроукБойз» – 2Drots. Начало – в 20:00
16 марта, воскресенье
4-й тур Уличного Футбола
«Кино Черти» – «БроукБойз». Начало – в 17:00
2Drots – Ctrl+V. Начало – в 18:20
Матчи пройдут в Международном центре бокса в «Лужниках».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Winline Уличный Футбол
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