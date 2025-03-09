«Спартак» сыграет с командой Bushido Zho, 2Drots – против «Кино Черти» во 2-м туре Winline Уличный Футбол
Расписание 2-го тура Winline Уличный Футбол.
9 марта, воскресенье
2-й тур
«Спартак» – Ctrl+V (команда Bushido Zho) – 17:00
2Drots – «Кино Черти» (команда актера Дудника) – 18:20
«Игроки планета Земля» (команда Д. Чалова) – «БроукБойз» – 19:40
Матчи пройдут в Международном центре бокса в «Лужниках».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Winline Уличный Футбол
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