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«Спартак» сыграет с командой Bushido Zho, 2Drots – против «Кино Черти» во 2-м туре Winline Уличный Футбол

Расписание 2-го тура Winline Уличный Футбол.

9 марта, воскресенье

2-й тур

«Спартак» – Ctrl+V (команда Bushido Zho) – 17:00

2Drots – «Кино Черти» (команда актера Дудника) – 18:20

«Игроки планета Земля» (команда Д. Чалова) – «БроукБойз» – 19:40

Матчи пройдут в Международном центре бокса в «Лужниках».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Winline Уличный Футбол
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