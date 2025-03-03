ФК «10» уволил Щербака с поста главного тренера. Клуб возглавит Лактионов
Владимир Щербак покинул пост главного тренера ФК «10».
«Десятка» попрощалась с главным тренером Владимиром Щербаком.
«Некласико» сообщил, что клуб уже нашел замену. Команду может возглавить Денис Лактионов.
Ранее Денис Лактионов тренировал «Родину» и «Ригу».
Владимир Щербак проработал в «Десятке» три месяца. При нем клуб вылетел из Winline Суперкубка МФЛ и WMC.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал ФК «10»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости