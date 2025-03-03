ФК «10» уволил Щербака с поста главного тренера. Клуб возглавит Лактионов

Владимир Щербак покинул пост главного тренера ФК «10».

«Десятка» попрощалась с главным тренером Владимиром Щербаком.

«Некласико» сообщил, что клуб уже нашел замену. Команду может возглавить Денис Лактионов.

Ранее Денис Лактионов тренировал «Родину» и «Ригу».

Владимир Щербак проработал в «Десятке » три месяца. При нем клуб вылетел из Winline Суперкубка МФЛ и WMC.