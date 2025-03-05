2Drots, «БроукБойз» и «Спартак» – среди участников второго сезона Лиги Уличного Футбола. Турнир стартует 8 марта
Winline Лига Уличного Футбола анонсировала старт второго сезона.
Турнир пройдет с 8 по 23 марта в Международном центре бокса в «Лужниках».
Участники: 2Drots, «БроукБойз», «Спартак», PPE (Даниил Чалов), «Кино Черти» (команда актера Григория Дудника) и команда рэперов Ctrl+V во главе с Bushido Zho.
По правилам все матчи сезона играются «на жопу».
Трансляции матчей будут доступны в Okko.
В первом сезоне победила команда Артема Дзюбы Mandalorian Team.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Winline Лига Уличного Футбола
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