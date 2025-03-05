2Drots, «БроукБойз» и «Спартак» – среди участников второго сезона Лиги Уличного Футбола. Турнир стартует 8 марта

Winline Лига Уличного Футбола анонсировала старт второго сезона.

Турнир пройдет с 8 по 23 марта в Международном центре бокса в «Лужниках».

Участники: 2Drots, «БроукБойз », «Спартак», PPE (Даниил Чалов), «Кино Черти» (команда актера Григория Дудника) и команда рэперов Ctrl+V во главе с Bushido Zho.

По правилам все матчи сезона играются «на жопу».

Трансляции матчей будут доступны в Okko.

В первом сезоне победила команда Артема Дзюбы Mandalorian Team.