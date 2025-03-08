2Drots и «Спартак» сыграют в матче открытия Winline Уличный футбол
Расписание Winline Уличный футбол.
8 марта, суббота
1-й тур
2Drots – «Спартак», начало в 17:00
«Кино Черти» (команда актера Дудника) – «Игроки планета Земля» (команда Д. Чалова), начало в 18:20
«БроукБойз» – Ctrl+V (команда Bushido Zho), начало в 19:40
Матчи пройду в Международном центре бокса в «Лужниках».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости