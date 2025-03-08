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Егоров о Жекиче: «Этот длинный чмошник имеет право говорить что-то про клуб, который ни разу за два его года не задержал зарплату хоть на день»

Дмитрий Егоров ответил на слова Жекича о том, что «Броуки» ему не доплатили.

Ранее после перехода в «Волну» из Второй лиги Б Жекич (Евгений Плешко) дал комментарий, в котором сказал «Они мне остались должны зарплату – 90 тысяч».

«Плешко прав в одном. Он будет первым игроком, которому не выплатили часть зарплаты. Заплатили все даже Бельге и Алишеру. Мушвиг, повторю, просто неправильно считал и все скрины были предоставлены.

Плешко же:

1. Должен был сообщить, что уйдет в проф до 23 февраля, на что он был согласен.

2. С 25 февраля по 4 марта, когда система уже отметила его как игрока «Волги», прошло 7 дней – и это не 90 [тысяч], а 45 000 рублей. Просто ребятам были выплачены деньги заранее, чтобы они отметили 8 марта. Как и в случае с Плешко, когда ему нужны были деньги в долг на то или на се.

Этот длинный чмошник имеет право говорить что-то про клуб, который ни разу за два его года не задержал зарплату хоть на день.

3. В течение этих дней основа по большей части отдыхала.

А вот Плешко, да, по идее торчит нам денег. И, конечно, ни в какой раздевалке этот длинный черт после его агентского кидка появляться был не должен», – написал президент «БроукБойз».

Жекич перешел в новую команду в обход медиафутбольного клуба. Система зарегистрировала трансфер автоматически. Президент «Броуков» Дмитрий Егоров призвал пожизненно отстранять в Медиалиге игроков, ушедших в профи без согласия клубов.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Егоров
logoВолна
logo«Жекич» Евгений Плешко
logoВторая лига Б
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