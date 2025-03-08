Егоров о Жекиче: «Этот длинный чмошник имеет право говорить что-то про клуб, который ни разу за два его года не задержал зарплату хоть на день»
Ранее после перехода в «Волну» из Второй лиги Б Жекич (Евгений Плешко) дал комментарий, в котором сказал «Они мне остались должны зарплату – 90 тысяч».
«Плешко прав в одном. Он будет первым игроком, которому не выплатили часть зарплаты. Заплатили все даже Бельге и Алишеру. Мушвиг, повторю, просто неправильно считал и все скрины были предоставлены.
Плешко же:
1. Должен был сообщить, что уйдет в проф до 23 февраля, на что он был согласен.
2. С 25 февраля по 4 марта, когда система уже отметила его как игрока «Волги», прошло 7 дней – и это не 90 [тысяч], а 45 000 рублей. Просто ребятам были выплачены деньги заранее, чтобы они отметили 8 марта. Как и в случае с Плешко, когда ему нужны были деньги в долг на то или на се.
Этот длинный чмошник имеет право говорить что-то про клуб, который ни разу за два его года не задержал зарплату хоть на день.
3. В течение этих дней основа по большей части отдыхала.
А вот Плешко, да, по идее торчит нам денег. И, конечно, ни в какой раздевалке этот длинный черт после его агентского кидка появляться был не должен», – написал президент «БроукБойз».
Жекич перешел в новую команду в обход медиафутбольного клуба. Система зарегистрировала трансфер автоматически. Президент «Броуков» Дмитрий Егоров призвал пожизненно отстранять в Медиалиге игроков, ушедших в профи без согласия клубов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий