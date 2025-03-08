Жекич: «Я сдержал слово, что уйду из «Броуков» только в проффутбол. А они должны мне зарплату – 90 тысяч»

Евгений Плешко рассказал о переходе из «БроукБойз» в «Волну» Второй лиги.

– Дима Егоров закидывал своим знакомым и узнавал по всем возможным вариантам. Но реальность такова, что из Медиалиги практически невозможно попасть сразу в суперклубы. Да и уровень мой не соответствует топ-клубам: нужно постепенно идти и проявлять себя в каждой из лиг. Через трудности добраться до Первой лиги, РПЛ. Два года в «Броуках» мне обещали варианты: в итоге ни одного варианта так и не сделали.

Я обратился ко всем знакомым из проффутбола, чтобы помогли найти варианты. Когда у нас был турнир в Казахстане, у меня появился вариант поехать в клуб из Золота. Но я решил не бросать клуб в трудный момент, была проблема с медиастатусами и травмами. Я решил отыграть турнир в Казахстане и Абу-Даби, а уже после смотреть, что будет. Была пара предложений, я отклонил.

Время близилось к закрытию трансферного окна, и я уже думал, что ничего годного не найдется, но неожиданно появился вариант с «Волной»: я сразу решил, что это тот вариант, за который нужно хвататься.

Как только узнал конкретику от клуба, я на следующий день подошел к Диме Егорову и сказал об этом варианте. У меня есть переписка, как этот вариант появился резко и неожиданно. Никто за спинами президентов несколько недель не обдумывал, как бы сбежать из «Броуков». Прошло 1-2 дня от момента предложения «Волны», я сказал президентам.

Я считаю, что поступил максимально честно, и сдержал свое слово о том, что уйду из «Броуков» только в проффутбол. А они мне остались должны зарплату – 90 тысяч. О какой честности может идти речь, если клуб уже не первому игроку не выплачивает остаток зарплаты?

– Что ответили президенты, когда ты им сказал о «Волне»?

– В тот день, когда я сказал президентам, в командном чате меня выставили как предателя и сказали, что я не отвечаю за свои слова. На следующий день я пришел прощаться с командой, но Егоров в прямом смысле слова набросился на меня, начал выталкивать из подтрибунки и оскорблять (все происходило при нескольких игроках команды).

В итоге я все равно попрощался с командой, но уже за стадионом. История максимально раздута, и это не первый раз, когда президенты пытаются сделать из мухи слона. Увы, я не первый и не последний игрок, с которым вот так прощаются. Уверен: есть люди, которым будет, что сказать про отношение президентов к игрокам. Я не говорю, что они мне не помогали, было очень много моментов когда, они меня выручали и шли навстречу, но эта ситуация говорит о многом.

Я рад, что провел в этом клубе два года и познакомился с потрясающими людьми, с которыми буду держать теплые отношения даже за пределами Медиалиги. Может, я и не добро, но уж точно не зло! – сказал экс-защитник «БроукБойз ».

Жекич перешел в клуб Второй лиги Б «Волна» в обход медиафутбольного клуба. Система зарегистрировала трансфер автоматически. Президент «Броуков» Дмитрий Егоров призвал пожизненно отстранять в Медиалиге игроков, ушедших в профи без согласия клубов.

Таблица трансферов медиафутбола