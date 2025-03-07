Экс-защитник «Ромы» Гуренко может возглавить «Тандем» из Медиалиги

Сергей Гуренко может стать главным тренером «Тандема» из Winline Медиалиги.

Об этом сообщил журналист Анар Ибрагимов.

Последним клубом 52-летнего тренера стала «Уфа». Специалист покинул команду в 2023 году.

Ранее Гуренко был ассистентом Славолюба Муслина в сборной Сербии , «Краснодаре » и бельгийском «Стандарте».

Как главный тренер работал в минском «Динамо», литовском «Ритеряя », «Шахтере » Солигорск и «Уфе».

Во время карьеры футболиста выступал за «Рому», «Сарагосу», «Парму», «Локомотив » и другие клубы. Провел 80 матчей за сборную Беларуси.

«Тандем » – медиафутбольный клуб, выступающий в Медиалиге . В 2024 году «Тандем» стал чемпионом Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили и получил путевку в шестой сезон Медиалиги. За команду выступают среди прочих экс-форвард «Рубина » Сергей Давыдов , экс-защитник «Балтики» Аслан Дудиев .