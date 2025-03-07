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Экс-защитник «Ромы» Гуренко может возглавить «Тандем» из Медиалиги

Сергей Гуренко может стать главным тренером «Тандема» из Winline Медиалиги.

Об этом сообщил журналист Анар Ибрагимов.

Последним клубом 52-летнего тренера стала «Уфа». Специалист покинул команду в 2023 году.

Ранее Гуренко был ассистентом Славолюба Муслина в сборной Сербии, «Краснодаре» и бельгийском «Стандарте».

Как главный тренер работал в минском «Динамо», литовском «Ритеряя», «Шахтере» Солигорск и «Уфе».

Во время карьеры футболиста выступал за «Рому», «Сарагосу», «Парму», «Локомотив» и другие клубы. Провел 80 матчей за сборную Беларуси.

«Тандем» – медиафутбольный клуб, выступающий в Медиалиге. В 2024 году «Тандем» стал чемпионом Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили и получил путевку в шестой сезон Медиалиги. За команду выступают среди прочих экс-форвард «Рубина» Сергей Давыдов, экс-защитник «Балтики» Аслан Дудиев.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Legalbet
logoСлаволюб Муслин
logoЛокомотив
logoШахтер Солигорск
logoWinline Медиалига
logoПервая лига
logoпремьер-лига Россия
logoУфа
logoФК Тандем
logoСергей Гуренко
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