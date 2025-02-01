Экс-защитник «Балтики» Дудиев перешел в «Тандем» из Медиалиги
Аслан Дудиев присоединился к медиафутбольному клубу «Тандем».
«Тандем» объявил о подписании 34-летнего защитника.
11 января Дудиев объявил о завершении карьеры. Последним клубом защитника был саратовский «Сокол». Ранее Аслан выступал за «Балтику», «Мордовию», «Ротор», «Аланию» и другие клубы.
«Тандем» – медиафутбольный клуб, выступающий в Winline Медиалиге. В 2024 году клуб стал победителем Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили под руководством Игоря Колыванова, который уже покинул команду.
«Тандем» примет участие в шестом сезоне Медиалиги.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Тандема»
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