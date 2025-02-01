Экс-защитник «Балтики» Дудиев перешел в «Тандем» из Медиалиги

Аслан Дудиев присоединился к медиафутбольному клубу «Тандем».

«Тандем» объявил о подписании 34-летнего защитника.

11 января Дудиев объявил о завершении карьеры. Последним клубом защитника был саратовский «Сокол ». Ранее Аслан выступал за «Балтику», «Мордовию», «Ротор », «Аланию» и другие клубы.

«Тандем» – медиафутбольный клуб, выступающий в Winline Медиалиге . В 2024 году клуб стал победителем Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили под руководством Игоря Колыванова , который уже покинул команду.

«Тандем» примет участие в шестом сезоне Медиалиги.