Сменчугов вернулся в «Эгриси». Хавбек отыграл Кубок Лиги в аренде в Lit Energy
Вадим Сменчугов вернулся в «Эгриси» перед стартом шестого сезона Winline МФЛ.
Полузащитник выступал за команду со второго по пятый сезон Медиалиги, после чего на правах аренды перешел в Lit Energy.
Отыграв за LE Кубок Лиги, в декабре 2024-го 27-летний хавбек покинул клуб Михаила Литвина.
За «Эгриси» в Медиалиге Сменчугас провел 27 игр, забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Эгриси»
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