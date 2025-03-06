Сменчугов вернулся в «Эгриси». Хавбек отыграл Кубок Лиги в аренде в Lit Energy

Вадим Сменчугов вернулся в «Эгриси» перед стартом шестого сезона Winline МФЛ.

Полузащитник выступал за команду со второго по пятый сезон Медиалиги, после чего на правах аренды перешел в Lit Energy .

Отыграв за LE Кубок Лиги, в декабре 2024-го 27-летний хавбек покинул клуб Михаила Литвина .

За «Эгриси » в Медиалиге Сменчугас провел 27 игр, забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.

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