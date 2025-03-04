Азамат об отставке Щербака из ФК «10»: «Определяющий год не может в себе содержать отсутствие результата»
«Причина увольнения Владимира Щербака? У нас не получилось за короткий период времени смотреть в одну сторону. Мы не попали друг в друга. Не попали в ритм.
Определяющий год не может в себе содержать отсутствие результата. Мы каждый день должны что-то для себя определять. Это первое.
Второе. Слова о том, что результат для меня ничего не значит, это, наверное, странно. Я человек амбициозный, во-первых, и побеждать очень люблю, как и, наверное, все. Проигрывать я не очень люблю и не очень успеваю выносить, так скажем, опыт из этого всего. Это моя личная проблема. Я с ней борюсь 40 лет, учусь этому всему.
Поэтому очень важно понимать разницу между результатами игры и результатами работы. И вот как раз-таки результаты работы Владимира Анатольевича не совсем соответствовали ожиданиям и тем засечкам, которые мы сделали для себя, приглашая его на работу. Вот, собственно говоря, причина нашего расставания.
То есть решение было принято из-за этих трех матчей и их результата или какой-то комплекс? Комплекс. Комплекс работы в целом», – сказал президент «Десятки».
Вчера ФК «10» уволил главного тренера команды Владимира Щербака. Специалист проработал в клубе 3 месяца. При нем клуб вылетел из Winline Суперкубка МФЛ и WMC на ранних стадиях.
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