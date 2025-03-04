Бывший тренер ФК «10» Щербак о проблемах в клубе Мусагалиева: «Нет общего коллектива»

Владимир Щербак назвал одну из главных проблем ФК «10».

«Пока нет общего коллектива. Есть медийные ребята – у них свой круг общения, есть чисто профики. Есть индивидуалы, которе чисто приходят. Это все нужно как-то объединить. Я, к сожалению, не успел.

Нельзя сказать, что мы садились и пытались решить эту проблему. Но был проведен психологический анализ коллектива – это было видно. И были планы на сборы. Ребята сами говорили: «Поедем на сборы, сплотимся. У нас так было, мы знаем», – сказал бывший главный тренер «Десятки ».

Вчера ФК «10» уволил главного тренера команды Владимира Щербака. Специалист проработал в клубе 3 месяца.