Бывший тренер ФК «10» Щербак о проблемах в клубе Мусагалиева: «Нет общего коллектива»
Владимир Щербак назвал одну из главных проблем ФК «10».
«Пока нет общего коллектива. Есть медийные ребята – у них свой круг общения, есть чисто профики. Есть индивидуалы, которе чисто приходят. Это все нужно как-то объединить. Я, к сожалению, не успел.
Нельзя сказать, что мы садились и пытались решить эту проблему. Но был проведен психологический анализ коллектива – это было видно. И были планы на сборы. Ребята сами говорили: «Поедем на сборы, сплотимся. У нас так было, мы знаем», – сказал бывший главный тренер «Десятки».
Вчера ФК «10» уволил главного тренера команды Владимира Щербака. Специалист проработал в клубе 3 месяца.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Новый выпуск «Стола»
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