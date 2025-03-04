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  • Балакирев о приостановке деятельности «Чисто Питер»: «У нас закончился контракт с главным спонсором. Пытались найти варианты, чтобы участвовать в МФЛ-6»
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Балакирев о приостановке деятельности «Чисто Питер»: «У нас закончился контракт с главным спонсором. Пытались найти варианты, чтобы участвовать в МФЛ-6»

Илья Балакирев высказался о приостановке деятельности клуба «Чисто Питер».

«Решение о приостановке деятельности клуба было принято, потому что у нас закончился контракт с главным спонсором – в конце прошлого года. Все это время мы пытались найти варианты для того, чтобы существовать, участвовать в МФЛ-6, но в итоге приняли такое решение.

Долго не было понимания по будущему, так как я сам не хотел с этим мириться, сдаваться, искал разные варианты для продолжения клуба, общался с разными спонсорами.

Вернемся ли мы? Пока сложно говорить об этом. Нужно посмотреть, куда движется медийный футбол. Как мне кажется, сейчас – тяжелые времена для индустрии, так как спонсоры перестают вкладывать деньги. К осени посмотрим, что будет дальше.

Самая больная история – персонал и игроки. На мой взгляд, у нас была собрана отличная команда, расставаться с которой очень грустно. Сейчас игроки являются свободными агентами и могут искать себе клуб как в МФЛ, так и в профессиональном футболе» , – сказал руководитель «Чисто Питер».

Сегодня «Чисто Питер» объявил, что приостанавливает свою деятельность.

«Чисто Питер» – медиафутбольный клуб «Зенита», основанный летом 2023 года. Клуб выступал в Медиалиге с четвертого сезона.

Главным тренером ранее был Владислав Радимов, на поле в числе прочих выходили Анатолий Тимощук, Александр Анюков и Павел Погребняк.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал «Чисто Питер»
logoЧисто Питер
logoWinline Медиалига
Илья Балакирев
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