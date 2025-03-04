Медведев о закрытии «ЧП»: «Медиалига не прислушалась к нашим предложениям по развитию. Нам такой проект не интересен ни со спортивной, ни с агитационной точки зрения»

Александр Медведев заявил, что «Зениту» не интересно участие в Медиалиге.

«Руководство Медиалиги, к сожалению, не прислушалось к нашим предложениям по развитию медийного характера Лиги и пошли, по существу, по колдобистому пути низкокачественного квазипрофессионального футбола.

Нам такой проект не интересен ни со спортивной, ни с агитационной точки зрения», – сказал Медведев .

Сегодня «Чисто Питер» объявил , что приостанавливает свою деятельность.

«Чисто Питер » – медиафутбольный клуб «Зенита », основанный летом 2023 года. Клуб выступал в Медиалиге с четвертого сезона.

Главным тренером ранее был Владислав Радимов, на поле в числе прочих выходили Анатолий Тимощук, Александр Анюков и Павел Погребняк.