Медведев о закрытии «ЧП»: «Медиалига не прислушалась к нашим предложениям по развитию. Нам такой проект не интересен ни со спортивной, ни с агитационной точки зрения»
Александр Медведев заявил, что «Зениту» не интересно участие в Медиалиге.
«Руководство Медиалиги, к сожалению, не прислушалось к нашим предложениям по развитию медийного характера Лиги и пошли, по существу, по колдобистому пути низкокачественного квазипрофессионального футбола.
Нам такой проект не интересен ни со спортивной, ни с агитационной точки зрения», – сказал Медведев.
Сегодня «Чисто Питер» объявил, что приостанавливает свою деятельность.
«Чисто Питер» – медиафутбольный клуб «Зенита», основанный летом 2023 года. Клуб выступал в Медиалиге с четвертого сезона.
Главным тренером ранее был Владислав Радимов, на поле в числе прочих выходили Анатолий Тимощук, Александр Анюков и Павел Погребняк.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ТАСС
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