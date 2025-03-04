Президент Медиалиги: «У меня нет информации, что «Чисто Питер» закрылся»

Николай Осипов прокомментировал приостановку деятельности клуба «Чисто Питер».

«Пока не разговаривал с руководством «Чисто Питера». Но, мне кажется, важно понимать, что наличие команды в Медиалиге подразумевает не только игру в футбол, но и возможность на большую аудиторию показать свой продукт таким, каким бы его хотело видеть огромное количество партнеров и спонсоров.

У меня пока нет информации, что клуб закрылся. Знаю, что идет дискуссия и команда хочет бюджет больше, чем был, для того чтобы стать еще интереснее. Но это нормально – у нас жизнь дорожает, хлеб в прошлом году стоил 100 рублей за батон, в этом – 120.

Не забывайте, что в этом году столетие «Зенита». Мне кажется, может быть, правильное решение – не размывать фокус внимания на круглой дате, очень важной для клуба и город», – сказал глава Winline Медиалиги.

Сегодня «Чисто Питер» объявил , что приостанавливает свою деятельность.

«Чисто Питер» – медиафутбольный клуб «Зенита», основанный летом 2023 года. Клуб выступал в Медиалиге с четвертого сезона.

Главным тренером ранее был Владислав Радимов, на поле в числе прочих выходили Анатолий Тимощук, Александр Анюков и Павел Погребняк.