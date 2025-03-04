Президент Медиалиги: «У меня нет информации, что «Чисто Питер» закрылся»
«Пока не разговаривал с руководством «Чисто Питера». Но, мне кажется, важно понимать, что наличие команды в Медиалиге подразумевает не только игру в футбол, но и возможность на большую аудиторию показать свой продукт таким, каким бы его хотело видеть огромное количество партнеров и спонсоров.
У меня пока нет информации, что клуб закрылся. Знаю, что идет дискуссия и команда хочет бюджет больше, чем был, для того чтобы стать еще интереснее. Но это нормально – у нас жизнь дорожает, хлеб в прошлом году стоил 100 рублей за батон, в этом – 120.
Не забывайте, что в этом году столетие «Зенита». Мне кажется, может быть, правильное решение – не размывать фокус внимания на круглой дате, очень важной для клуба и город», – сказал глава Winline Медиалиги.
Сегодня «Чисто Питер» объявил, что приостанавливает свою деятельность.
«Чисто Питер» – медиафутбольный клуб «Зенита», основанный летом 2023 года. Клуб выступал в Медиалиге с четвертого сезона.
Главным тренером ранее был Владислав Радимов, на поле в числе прочих выходили Анатолий Тимощук, Александр Анюков и Павел Погребняк.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий