Маврин о проблемах медиакоманд с финансированием: «Это последний год, когда футболисты получают такие большие бабки»

Василий Маврин высказался о проблемах медиакоманд с финансированием.

«Когда людям авансом выдают огромное количество кэша, приходит время вернуть должок. Да и в целом тенденция сейчас идет на спад. Я так понимаю, что это последний год, когда футболисты получают такие большие бабки. Думаю, в следующем году в рамках Второй лиги будем крутиться.

У больших клубов будут сокращаться бюджеты? Это неизбежный момент. К этому придет. Может, три-четыре клуба будут феерить.

Все это назревало? Я думал, что давно уже все закончится. Маркетинговые штуки в исполнении Коли Осипова работали. Сейчас посмотрим, как он будет выкручиваться из этой ситуации. Проект его. Команды могут закрываться сколько угодно, но проект его», – сказал хавбек «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Ранее «Родина Медиа» Дмитрия Тарасова и Текилы объявила, что клуб может закрыться из-за приостановки финансирования.

Клуб Тарасова может закрыться – проблемы с деньгами. Помогал миллиардер Ломакин