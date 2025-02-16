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Маврин о конфликте с Аланом Гатаговым: «Не могу понять, когда 40-летний дядька заводит кричалку «##### «Амкал»

Василий Маврин высказался о конфликте с Аланом Гатаговым после финала Суперкубка.

«Я не создаю инфоповоды, как все думают. В большинстве ситуаций я реагирую. После того, как я закипел в финале, я пожал руки ребятам.

В аэропорту сказал Алану, что не могу понять, когда 40-летний дядька заводит кричалку «##### «Амкал». Для меня это неприятно. Из-за этого я сгорел. У меня не было негатива из-за поражения. Но эта ситуация с Аланом меня триггернула. Поэтому больше не хочу участвовать в подобных перфомансах.

Все накидывают после победы? Можно накидывать, не переходя границы. Я считаю, что «Амкал» не перешел границы после финала в Питере. Но когда говорят: «Ты пидорас»… Я спрашиваю у Дэна Безопасности: «Если мужчина хочет заняться сексом с другим мужчиной, то он кто? Наверное, тот, чье движение запрещено в РФ?» Я не хочу, мне с девушками больше нравится. А то, что люди пропагандируют, для меня не приемлемо.

Думаю, Германа задело то, что происходило после матча. По футболу мы в этот раз были сильнее. В Питере мы провалили начало, возможно, казались слабее. Здесь, наоборот, чуть сильнее были. Но футбол есть футбол. В независимости от ситуаций во время игры результат может быть противоположным. Не приятно то, что позволяли себе некоторые персонажи в отношении футболистов и тренеров», – сказал хавбек «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

2Drots выиграли Суперкубок Медиалиги, уступая «Амкалу» 0:2 в финале за две минуты до конца. Маврин был удален с поля во втором тайме.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАмкал
logoДэн Безопасность
logoГерман Эль Класико
logoВасилий Маврин
logoWinline Суперкубок Медиалиги
logo2Drots
logoWinline Медиалига
брань
logoАлан Гатагов
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