Маврин об участии «Эгриси» в МФЛ-6: «Поменяйте название, придумайте какое-то другое, а команду Василия Уткина оставьте»

Василий Маврин высказался о приглашении «Эгриси» в шестой сезон Winline Медиалиги.

«Посмотрел кусочек с AGM, где презентуют команду «Эгриси». Пожалуйста, то, что там говорит Геркус – вода водой. Василий Уткин делал проект для души. Это был проект его жизни. А вы сейчас этот проект просто втаптываете и обесцениваете. Ужас!

Поменяйте название, придумайте какое-то другое, а команду Василия Уткина оставьте. Вот, что хочется помнить о ней – плачущего Васю, когда команда заняла третье место. После этого момента надо было закрыть «Эгриси» и все», – сказал хавбек «Амкала».



«Эгриси» сыграют в шестом сезоне Медиалиги. Всего в сезон приглашены 20 команд.

Вилсаком – в «Эгриси». Взяли ради Медиалиги, будет одним из боссов