Тошич дебютировал за СКА Басты. Он 6-й игрок клуба, у которого 100+ матчей в РПЛ
Зоран Тошич дебютировал за СКА Басты в матче c «Альтероном».
Хавбек вышел на замену в матче против «Альтерона» (3:0) в медиафутбольном турнире Ne Abu-Dhab Cup от Rocket Team.
Экс-полузащитник «МЮ» стал шестым футболистом клуба Басты, сыгравшим более 100 матчей в РПЛ.
За СКА выступают среди прочих Денис Глушаков, Юрий Жирков, Кирилл Набабкин, Виталий Денисов и Михаил Сиваков.
Напомним, в конце 2024 года Тошич перешел в СКА, выступающий в Winline Медиалиге.
Фото: телеграм-канал СКА
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал СКА
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