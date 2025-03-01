Тошич дебютировал за СКА Басты. Он 6-й игрок клуба, у которого 100+ матчей в РПЛ

Зоран Тошич дебютировал за СКА Басты в матче c «Альтероном».

Хавбек вышел на замену в матче против «Альтерона» (3:0) в медиафутбольном турнире Ne Abu-Dhab Cup от Rocket Team .

Экс-полузащитник «МЮ » стал шестым футболистом клуба Басты, сыгравшим более 100 матчей в РПЛ .

За СКА выступают среди прочих Денис Глушаков , Юрий Жирков , Кирилл Набабкин , Виталий Денисов и Михаил Сиваков .

Напомним, в конце 2024 года Тошич перешел в СКА, выступающий в Winline Медиалиге.

Фото: телеграм-канал СКА