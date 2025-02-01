Тошич о переходе в СКА Басты: «Люблю Россию и Москву. Сразу согласился на предложение»

Зоран Тошич высказался о переходе в СКА Ростов.

«Сейчас бы меня хватило на 10 минут. А когда пройдут сборы – посмотрим. Это не рекламный трюк, я правда поеду в Москву и буду там играть и тренироваться со СКА Ростов. Но с профессиональным футболом я закончил, это точно.

Очень люблю Москву и Россию. Когда появился вариант играть в Медиалиге, согласился. Для меня начинается новый этап жизни», – сказал экс-вингер ЦСКА .

31 января стало известно, что Зоран Тошич подписал контракт с клубом Winline Медиалиги СКА Ростов. Ранее он выступал за «Манчестер Юнайтед», ЦСКА и «Партизан».

С 2024-го СКА Ростов, которым руководит рэпер Баста, выступает в Winline Медиалиге.

Таблица трансферов медиафутбола