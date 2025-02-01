Баста о Тошиче в СКА: «Большая честь для меня, просто мечта»

Баста высказался о трансфере Зорана Тошича в СКА.

«Подписание Зорана – большая честь для меня, просто мечта. Как для болельщика ЦСКА, в целом футбольного болельщика – большая честь подписать такого игрока. Можно много хорошего про него сказать. Это правда большая удача и радость для нас», – рассказал президент СКА.

Зоран Тошич перешел в СКА Басты из Winline Медиалиги . 37-летний хавбек завершил профессиональную карьеру в сентябре 2024-го. Ранее он выступал за «Манчестер Юнайтед», ЦСКА и «Тобол».