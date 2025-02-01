Баста о Тошиче в СКА: «Большая честь для меня, просто мечта»
Баста высказался о трансфере Зорана Тошича в СКА.
«Подписание Зорана – большая честь для меня, просто мечта. Как для болельщика ЦСКА, в целом футбольного болельщика – большая честь подписать такого игрока. Можно много хорошего про него сказать. Это правда большая удача и радость для нас», – рассказал президент СКА.
Зоран Тошич перешел в СКА Басты из Winline Медиалиги. 37-летний хавбек завершил профессиональную карьеру в сентябре 2024-го. Ранее он выступал за «Манчестер Юнайтед», ЦСКА и «Тобол».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Матч ТВ»
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