Слон – обладатель машины за 7 млн рублей. Хавбек 2Drots выиграл челлендж «РМ» и стал лучшим игроком Суперкубка
Слон выиграл машину, став лучшим игроком Суперкубка в челлендже «Родины Медиа».
«Родина Медиа» устроила конкурс, в котором разыгрывала новую машину среди участников Суперкубка в Абу-Даби.
Победителем оказался хавбек 2Drots Слон. В финале челленджа он победил Шахриера Жабборовха из «Амкала».
В качестве приза футболист «самураев» получил автомобиль стоимостью 7 350 000 рублей.
В челлендже также принимали участие Ряба («Амкал»), Сыч, Барыш (2Drots) и Гайнулла (Lit Energy).
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал «Родины Медиа»
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