Слон – обладатель машины за 7 млн рублей. Хавбек 2Drots выиграл челлендж «РМ» и стал лучшим игроком Суперкубка

Слон выиграл машину, став лучшим игроком Суперкубка в челлендже «Родины Медиа».

«Родина Медиа » устроила конкурс, в котором разыгрывала новую машину среди участников Суперкубка в Абу-Даби.

Победителем оказался хавбек 2Drots Слон. В финале челленджа он победил Шахриера Жабборовха из «Амкала».

В качестве приза футболист «самураев» получил автомобиль стоимостью 7 350 000 рублей.

В челлендже также принимали участие Ряба («Амкал »), Сыч, Барыш (2Drots) и Гайнулла (Lit Energy ).