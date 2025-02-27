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Слон – обладатель машины за 7 млн рублей. Хавбек 2Drots выиграл челлендж «РМ» и стал лучшим игроком Суперкубка

Слон выиграл машину, став лучшим игроком Суперкубка в челлендже «Родины Медиа».

«Родина Медиа» устроила конкурс, в котором разыгрывала новую машину среди участников Суперкубка в Абу-Даби.

Победителем оказался хавбек 2Drots Слон. В финале челленджа он победил Шахриера Жабборовха из «Амкала».

В качестве приза футболист «самураев» получил автомобиль стоимостью 7 350 000 рублей.

В челлендже также принимали участие Ряба («Амкал»), Сыч, Барыш (2Drots) и Гайнулла (Lit Energy).

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал «Родины Медиа» 
logo«Слон» Владислав Ослоновский
logoДмитрий Сычев
logoWinline Суперкубок Медиалиги
logoГригорий Барышев
Ренат Гайнуллин
деньги
logoАмкал
logo«Ряба» Артур Рябокобыленко
logoWinline Медиалига
logo2Drots
logoШахриер Жабборов
logoРодина Медиа
logoLit Energy
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