СКА Басты подписал Коробова. В 6 лет он поставил рекорд по чеканке мяча – 8 204 раза

Дмитрий Коробов стал игроком ростовского СКА Басты из Медиалиги.

На профессиональном уровне 30-летний хавбек выступал за «Факел», «Урал», «Авангард», СКА Ростов, «Черноморец» и ульяновскую «Волгу».

Коробов провел 28 матчей в РПЛ, 113 – в Первой лиге, 103 – во Второй лиге.

В 6 лет Коробов установил рекорд России по чеканке мяча в возрастной категории U18. Он набил мяч 8 204 раза. На это у него ушел 1 час 20 минут. Процесс в прямом эфире транслировал телеканал «ТВ-6».

С 2024 года СКА, который возглавляет рэпер Баста, выступает в Winline Медиалиге. Недавно к команде присоединились Зоран Тошич и Виталий Денисов.

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