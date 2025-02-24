СКА Басты подписал Коробова. В 6 лет он поставил рекорд по чеканке мяча – 8 204 раза
Дмитрий Коробов стал игроком ростовского СКА Басты из Медиалиги.
На профессиональном уровне 30-летний хавбек выступал за «Факел», «Урал», «Авангард», СКА Ростов, «Черноморец» и ульяновскую «Волгу».
Коробов провел 28 матчей в РПЛ, 113 – в Первой лиге, 103 – во Второй лиге.
В 6 лет Коробов установил рекорд России по чеканке мяча в возрастной категории U18. Он набил мяч 8 204 раза. На это у него ушел 1 час 20 минут. Процесс в прямом эфире транслировал телеканал «ТВ-6».
С 2024 года СКА, который возглавляет рэпер Баста, выступает в Winline Медиалиге. Недавно к команде присоединились Зоран Тошич и Виталий Денисов.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал СКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости