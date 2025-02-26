  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Володя XXL готов отдать 3 миллиона рублей на помощь «Родине Медиа». Это весь гонорар футболиста за бойцовский турнир
0

Володя XXL готов отдать 3 миллиона рублей на помощь «Родине Медиа». Это весь гонорар футболиста за бойцовский турнир

Володя XXL готов отдать весь свой гонорар за бой со Струниным «Родине Медиа».

«Я готов отдать свой гонорар за бой на восстановление «Родины Медиа». 

К сожалению, команда, которая была одной из самой яркой в МФЛ, закрывается. Я делаю все, что в моих силах», – написал нападающий «Родины Медиа». 

Вчера стало известно, что клуб Александра и Дмитрия Тарасовых «Родина Медиа» может прекратить свое существование из-за отсутствия финансирования.

Клуб Тарасова может закрыться – проблемы с деньгами. Помогал миллиардер Ломакин

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Володи XXL
logoРодина Медиа
logoДмитрий Тарасов
деньги
logoWinline Медиалига
logo«T-Killah» Александр Тарасов
logo«Володя XXL» Владимир Горяинов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Егоров: «Родина Медиа» – все! Под маркой этого бренда клуб доигрывает последний турнир»
вчера, 12:50
Главные новости
Два игрока «Амкала» перейдут в SD. Клуб из Казахстана примет участие в МФЛ-6
сегодня, 19:36
Мозговой: «Днем вышла новость, что у «РМ» проблемы, вечером Клюка сам приезжает к нам на тренировку. Мы его не звали»
сегодня, 18:04
«Анжи Медиа» может пригласить Роберто Карлоса, Кокорина и Денисова. Агаларов и Гаджибеков планируют играть в МФЛ
27сегодня, 16:34
Чужой: «Если появятся варианты, я буду их рассматривать. Но нет такого, что я в поиске клуба»
1сегодня, 15:25
Fight Nights и «Рома» вышли в полуфинал, «Броуки» и «Тандем» вылетели из турнира. Результаты 3-го тура Winter Media Cup
сегодня, 11:50
Fight Nights разгромили «Тандем» и вышли в полуфинал Winter Media Cup. Эйтан забил гол в самой концовке
сегодня, 11:42
«Рома» вышла в полуфинал Winter Media Cup, обыграв «Броуков». Команда Ромароя забила единственный гол с пенальти в концовке матча
1сегодня, 09:10
Барышев о нелюбимом персонаже в медиафутболе: «Маврин. Все, что он делал, – это недопустимо»
вчера, 18:43
«Чернышов не следил за Медиалигой, но понимает, что это такое». Мозговой о новом тренере «Эгриси»
8вчера, 15:40
Дмитрий Егоров: «Родина Медиа» – все! Под маркой этого бренда клуб доигрывает последний турнир»
вчера, 12:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Я уже забыл, как общаться с футболистами на русском. Очень соскучился». Главный тренер «Эгриси» Чернышов о возвращении в Россию
1сегодня, 13:30
Вингер «БроукБойз» Розыев перешел в «Нафтан» из высшей лиги Беларуси
18 февраля, 14:39
РФС создаст новый Кубок для команд из Медиалиги и любительских клубов. Бюджет турнира – 300-400 миллионов рублей
276 февраля, 13:27
Малуда об игре за Fight Nights из Медиалиги: «Я уже не тот футболист, которым я был 20 лет назад, но страсть к игре все та же»
6 февраля, 12:33
«Амкал» подписал экс-защитника «Ротора» и «Химок» Чупина
16 февраля, 08:10
«Надеялся, хоть чуть-чуть дадут поработать. Но статус медиафутбола эта акция, к сожалению, не подняла». Егоров о просмотре Маврина в «Пари НН»
14 февраля, 16:34
Маврин закончил сборы с «Пари НН». Хавбек сыграет за «Амкал» в Суперкубке Медиалиги
21 февраля, 20:20
Баста о Тошиче в СКА: «Большая честь для меня, просто мечта»
31 февраля, 19:17
Нападающий ФК «10» Укомский – игрок «Шинника»
728 января, 17:38
Маврин о сборах с «Пари НН»: «Задача провести все тренировки с командой»
125 января, 13:16