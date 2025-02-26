Володя XXL готов отдать 3 миллиона рублей на помощь «Родине Медиа». Это весь гонорар футболиста за бойцовский турнир
Володя XXL готов отдать весь свой гонорар за бой со Струниным «Родине Медиа».
«Я готов отдать свой гонорар за бой на восстановление «Родины Медиа».
К сожалению, команда, которая была одной из самой яркой в МФЛ, закрывается. Я делаю все, что в моих силах», – написал нападающий «Родины Медиа».
Вчера стало известно, что клуб Александра и Дмитрия Тарасовых «Родина Медиа» может прекратить свое существование из-за отсутствия финансирования.
Клуб Тарасова может закрыться – проблемы с деньгами. Помогал миллиардер Ломакин
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Володи XXL
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