«Рома» вышла в полуфинал Winter Media Cup, обыграв «Броуков». Команда Ромароя забила единственный гол с пенальти в концовке матча
«Броуки» вылетели из Winter Media Cup, проиграв «Роме» в 3-м туре.
Winter Media Cup, 3-й тур
26-го февраля, среда
Голы: 1:0 – Сима (83’)
Матч проходил на стадионе академии «Спартака», поле №4.
ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости