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Кушанашвили о «Родине Медиа»: «Вылет из Суперкубка – закономерность. Это вас будет преследовать, пока вы не обратите внимание на мои вопли»

Отар Кушанашвили высказался о президентах «Родины Медиа».

«Донесите мою точку зрения до прервавших со мной связь Димы Тарасова и Сани Текилы.

То, что они первые вылетели из Суперкубка – это закономерность. И Камил Гаджиев, который тоже от меня отвернулся во время беды, здесь не причем. Fight Nights – крепкая команда, но дело не в них. А в том, что мои пятьсот обращений в момент, когда я борюсь сами знаете с чем, к Тарасову и Текиле остались безрезультатны. А я – первый в истории Медиалиги талисман на удачу. Дима Тарасова и Текила не отвечают ни на один из моих сигналов, что в скором времени должно было как-то караться.

Я не добился от них разговора на тему будущности наших отношений и подумал: «Ребята, наверное, забыли, что я месяцами смотрю в потолок и мечтаю вернуться на кромку поля». Это игнорирование закончилось тем, что они вылетели из Суперкубка. Говорят, что гол не засчитали. Это вас будет преследовать, пока вы не обратите внимание на мои вопли. Я – талисман на удачу.

Я связываю свое будущее с Медиалигой, в той или иной степени. Я если возьмусь что-то популяризировать, то до популяризирую до конца. Если я говорил, что «Родина Медиа» в мой приход станет чемпионом, стали же. А теперь они не отвечают.

Прежде всего, Медиалига – это социальность, человечность. Я в той стадии борьбы, когда уже вот-вот эту гидру задушу. Начинайте за меня драться, если «Родина Медиа» меня не ценит. Конечно, Тарасовы, наверное, думают: «Он же стоит дороже, чем участие Тома Круза в «Миссия невыполнима 8». Exactly. А сколько я еще должен стоить? Или мне позвонить Азамату?

Всем блестящего настроения! Главное – не болейте. И будьте верны тем, кого вы приручили. Счастья и здоровья! Ваш Отарик, король Медиалиги, наивеличайший и победительный, Кушанашвили», – сказал медиадиректор «Родины Медиа».

«Родина Медиа» проиграла Fight Nights в малом полуфинале Winline Суперкубка МФЛ.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Медиалига
logoРодина Медиа
logoОтар Кушанашвили
logo«T-Killah» Александр Тарасов
logoДмитрий Тарасов
logoWinline Суперкубок Медиалиги
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