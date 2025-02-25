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Виталий Панов: «Чужой и Катрич – игроки с ДНК «Амкала». Я за то, чтобы они остались»

Виталий Панов отреагировал на слухи об уходе Анатолия Катрича и Чужого.

«Да нечего говорить [по поводу слухов об уходе Катрича и Чужого]. Ребята сегодня тренировались, я за то, чтобы они остались. Здесь нужно правильно понять и делегировать игровое время.

У нас на позицию крайнего нападающего претендуют по два человека, плюс я могу туда перевести Папикяна. Но я за то, чтобы игроки с ДНК «Амкала» остались, и, насколько мне известно, там и рейтинги высокие, и медийная составляющая есть. Поэтому для меня важно, чтобы и им было комфортно.

А вопросы по финансовой составляющей уже не ко мне. Я даже не отвечу», – сказал главный тренер «Амкала».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Это медиафутбол, бро»
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logoАнтон Чужой
logoАнатолий Катрич
logoВиталий Панов
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