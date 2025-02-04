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  • Анатолий Катрич: «У меня была болезнь Пертеса. На улице ходил с палочкой, дома – на костылях. Можно было вставить железный сустав, и я бы остался инвалидом»
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Анатолий Катрич: «У меня была болезнь Пертеса. На улице ходил с палочкой, дома – на костылях. Можно было вставить железный сустав, и я бы остался инвалидом»

Анатолий Катрич с 6 до 11 лет ходил на костылях.

«Много фотографий меня в 9 месяцев или два годика, и я все время с мячом. Как только начал ходить, все время был с мячом, все получалось. Лет в шесть почувствовал тянущую до слез боль в правой ноге. Пошли в больницу – ничего не сказали. Поехали в Краснодар, там сказали, что у меня редкая болезнь Пертеса – разрушаются кости, не хватает кальция в организме.

Довольно редкая болезнь. На тот момент мы знали таких людей трех моего возраста. Разрушалась круглая кость, у меня она стерлась, ее практически не было. Эта болезнь бывает только у детей, с возрастом ты перерастаешь ее. В 12 или 15 лет ее не может быть.

Я и папа любили футбол. Можно было вставить железный сустав, и я бы на всю жизнь стал инвалидом. А можно было этот сустав нарастить, но это очень долго.

Первое время постоянно лежал в кровати. Нога все время вытянута, чтобы было нормальное кровообращение, торчат железные херни. Не много фотографий на костылях, потому что было стыдно на них ходить. Когда мы выходили в город, ходил с палочкой, а по дому на костылях. Потом у меня появилась красивая палочка – пантера, чтобы перед товарищами не было стыдно.

Я не ходил в школу с 6 до 10 лет, преподаватели приходили ко мне. Потом с палочкой был в школе.

Почему подняли эту историю? Колено после «крестов» стало хуже. Одна нога короче другой – на 1-1,5 см, и в объеме намного меньше. Из-за этого с каждым годом колено все хуже. Помните, в самом начале вы меня хейтили, что я не могу бить левой? Не могу, потому что не могу сильно ставить правую ногу, потому что после «крестов» она слабее. На биодексе [тренажере] она на 20% слабее левой», – рассказал хавбек «Амкала».

Анатолий Катрич был в структуре «Динамо» с 2011 года. В 2015-м дебютировал за основу, застав в команде Кокорина, Кураньи, Жиркова и других звезд.

Всего Катрич провел за клуб 49 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 15 ассистов.

Сейчас хавбек выступает за «Амкал».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: новый ролик «Амкала» 
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