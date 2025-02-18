Гаджиев готов заплатить по 3 млн за бой Сибскане и Манне. Турнир планируется в декабре

Fight Nights готов организовать бой Сибсканы из «Амкала» против Манны из 2Drots.

Поединок может стать заглавным боем второго турнира среди медиафутболистов.

Камил Гаджиев готов заплатить медифутболистам за бой по 3 млн рублей.

В 2024-м Сибскана уже бился с президентом «БроукБойз» Райзеном и проиграл решением судей.

Для Манны это будет дебют.

5 нокаутов, выбитый винир и Титов-болельщик – это бои звезд медиафутбола

