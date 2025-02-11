Судья Воробьев: «Бой Сибсканы и Райзена – это клоунада. Не понравилось, что Сибыч так опозорился»
В феврале прошлого года президент «БроукБойз» победил экс-капитана «Амкала» единогласным решением судей.
«Конечно, я смотрел бой Сибсканы и Райзена. Честно, для меня это клоунада. Людям такие деньги платят…
Не хочется говорить так до боя, вдруг я выйду, и то же самое получится… Мне не понравилось, что Сибыч так опозорился. Какое пиво, #####, перед боем?
Райзен так же вышел, просто у него характер есть, за счет этого убил его. Артем ничем не занимался? Так а Сибыч чем занимался? Литрболом?» – сказал футбольный арбитр.
На этой неделе Воробьев подерется с нападающим Lit Energy Ренатом Васиченко на бойцовском турнире среди медиафутболистов.
Турнир пройдет 15 февраля в Международном центре бокса в «Лужниках». Начало – в 18:00 по московскому времени.
Два нокдауна, трек Гатагова и танцы под «Серебро» с лицом в крови. Это бой звезд медиафутбола
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