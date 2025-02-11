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Судья Воробьев: «Бой Сибсканы и Райзена – это клоунада. Не понравилось, что Сибыч так опозорился»

Владимир Воробьев назвал клоунадой поединок Райзена и Сибсканы.

В феврале прошлого года президент «БроукБойз» победил экс-капитана «Амкала» единогласным решением судей.

«Конечно, я смотрел бой Сибсканы и Райзена. Честно, для меня это клоунада. Людям такие деньги платят…

Не хочется говорить так до боя, вдруг я выйду, и то же самое получится… Мне не понравилось, что Сибыч так опозорился. Какое пиво, #####, перед боем? 

Райзен так же вышел, просто у него характер есть, за счет этого убил его. Артем ничем не занимался? Так а Сибыч чем занимался? Литрболом?» – сказал футбольный арбитр.

На этой неделе Воробьев подерется с нападающим Lit Energy Ренатом Васиченко на бойцовском турнире среди медиафутболистов.

Турнир пройдет 15 февраля в Международном центре бокса в «Лужниках». Начало – в 18:00 по московскому времени.

Два нокдауна, трек Гатагова и танцы под «Серебро» с лицом в крови. Это бой звезд медиафутбола

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал Fight Nights
logoАмкал
logoАндрей Сибскана
logoБроукБойз
logoсудьи
logoAMC Fight Nights
logo«Райзен» Артем Кузьмин
logoWinline Медиалига
logoРенат Васиченко
logoFight Nights
Владимир Воробьев
брань
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