«У большинства боев нет предыстории. Бой с Манной? Может быть». Сибыч о бойцовском турнире среди медиафутболистов
«Как отношусь к боям среди медиафутболистов? Прикольно. С кайфом послежу. Пока не планирую драться. Слухи про бой с Манной? Может быть в будущем.
Какой бой жду? Из представленных боев у меня не возникло желания какой-то посмотреть. Если фантазировать, то должны быть противостояния команд, либо какой-то конфликт у людей. У большинства боев нет предыстории весомой. У нас с Райзеном была история. Таких не хватает.
Например, если выйдет ###### [подраться] Герман против Некета или Жеки, вот это будет прикольно. Два медийных гранда, плюс дополнительная история. Однажды Жека на игре влетел в Германа, у них был пихач. Можно ###### [подраться]», – сказал экс-капитан «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Кириллу Качелаеву.
Бойцовский турнир среди медиафутболистов пройдет 15 февраля в Международном центре бокса в «Лужниках». Начало – в 18:00.
Формат боев: 5 раундов по 2 минуты. Организатором является промоушен Fight Nights.
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