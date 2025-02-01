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«У большинства боев нет предыстории. Бой с Манной? Может быть». Сибыч о бойцовском турнире среди медиафутболистов

Андрей Сибскана высказался о бойцовском турнире среди медиафутболистов.

«Как отношусь к боям среди медиафутболистов? Прикольно. С кайфом послежу. Пока не планирую драться. Слухи про бой с Манной? Может быть в будущем.

Какой бой жду? Из представленных боев у меня не возникло желания какой-то посмотреть. Если фантазировать, то должны быть противостояния команд, либо какой-то конфликт у людей. У большинства боев нет предыстории весомой. У нас с Райзеном была история. Таких не хватает.

Например, если выйдет ###### [подраться] Герман против Некета или Жеки, вот это будет прикольно. Два медийных гранда, плюс дополнительная история. Однажды Жека на игре влетел в Германа, у них был пихач. Можно ###### [подраться]», – сказал экс-капитан «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Кириллу Качелаеву.

Бойцовский турнир среди медиафутболистов пройдет 15 февраля в Международном центре бокса в «Лужниках». Начало – в 18:00.

Формат боев: 5 раундов по 2 минуты. Организатором является промоушен Fight Nights.  

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logo2Drots
брань
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
logoАмкал
logoАндрей Сибскана
logoНекит 2Drots
logo«Манна» Станислав Манаев
logoГерман Эль Класико
logoFight Nights
logoWinline Медиалига
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