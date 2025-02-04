Панов о возможном переходе Прокопа: «Сильно повлияет, будет ли Маврин в «Амкале». Это игроки одной позиции»

Виталий Панов рассказал, что может помешать переходу Прокопа в «Амкал».

– Разговор с Прокопом, который может состояться после Абу-Даби, наверное, сильно влияет на то, что будет с Васей...

– Да, конечно. Плюс-минус игроки одной позиции.

– Если мы берем, что Вася возвращается к нам в Абу-Даби и с февраля полностью опять в нашем распоряжении, нам имеет смысл рассматривать игрока атакующего плана?

– Мне он даже понравился не в первом тайме, когда я выпустил его в игре с «Динамо». Он же вышел в первом тайме, потому что ребята уже понимают, что игровое время делится плюс-минус поровну. Какое-то время он получил в первом тайме, потом во втором.

Я ему даже на ухо сказал: «Ты в первом тайме вышел, кайфовал сам от себя». Волосы назад, бежит красивый такой. Я говорю: «А во втором тайме ты уже вышел другой».

Лично для меня неожиданно, что Васю пригласили в Премьер-лигу, но это круто, еще раз подчеркну. А так, естественно, это все связано между собой, – сказал главный тренер «Амкала ».