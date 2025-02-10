Команда братьев Крапивниковых Krap Team объединилась с «Впорядке» из Казахстана

Krap Team и «Впорядке» из Казахстана объединились.

«Официально объединяем силы и готовимся к МФЛ-6!

Переговоры прошли успешно, так что ждите больших новостей!» – написали в соцсетях клуба.

На медиалиге в Казахстане Майк и Даня Крапивниковы выступали за «Впорядке» и стали бронзовыми призерами.

Winline Медиалига объявит всех участников нового сезона 15 февраля.