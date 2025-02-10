Команда братьев Крапивниковых Krap Team объединилась с «Впорядке» из Казахстана
Krap Team и «Впорядке» из Казахстана объединились.
«Официально объединяем силы и готовимся к МФЛ-6!
Переговоры прошли успешно, так что ждите больших новостей!» – написали в соцсетях клуба.
На медиалиге в Казахстане Майк и Даня Крапивниковы выступали за «Впорядке» и стали бронзовыми призерами.
Winline Медиалига объявит всех участников нового сезона 15 февраля.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Впорядке»
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