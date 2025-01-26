Майк Крапивников: «В Krap Team приедет чемпион Японии. В ближайшее время будет серьезное заявление»
«Принципиальная ли встреча с «Амкалом»? Полуфинал, конечно, принципиальная встреча. Не только с «Амкалом». Мы приехали побеждать, так же, как «Амкал», «Броуки», Unwanted. В любом случае будет тяжелая игра.
Мы не пропустили. «Амкал» будет максимально на нас настраиваться. Хочется с пацанами встретиться на поле. Остались теплые отношения.
Krap Team? Звонили Коле [Осипову]. Заинтересовали. Наверное, в ближайшее время он объявит.
Для вас тоже это будет серьезное заявление. Не хочу спойлерить, но будет очень классно. Приедет чемпион Японии», – рассказал хавбек «Впорядке» в интервью корреспонденту Спортса’’ Кириллу Качелаеву.
Команда братьев Крапивниковых Krap Team планирует заявиться в шестой сезон Winline Медиалиги, который стартует весной 2025-го.
«Амкал» встретится с «Впорядке» в полуфинале казахстанской медиалиги.
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