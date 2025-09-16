0

Некит: «Прайм 2Drots начнется в плей-офф. Мы сейчас не играем на наших максимальных возможностях»

Некит ответил на критику 2Drots.

– Тебя многие спрашивали про отсутствие голов. Не устал отвечать на такие вопросы?

– Конечно надоедает, это такая повестка. 3-4 журналиста спрашивают одни и те же вопросы, создается ощущение, что это волнует людей. Как я могу ответить на эти вопросы, они чуть ли не риторические. Я могу сказать, что верю в команду и все исправится.

В прошлом Кубке Лиги мы оказались в финале, хотя ###### [очень] мало забивали. Но, когда мы играли в Питере при 32 тысячах человек, все забыли каким образом мы вышли в финал. Мы хорошо играли в финале, но это все забыли, потому что «Амкал» выиграл в буллитах. Запоминается только результат и тот, кто поднимает кубок. Я надеюсь, что это будем мы.

– Насколько вы готовы дойти до финала в этом сезоне?

– Мы бы не прикладывали столько усилий, если бы не верили в это. Надеюсь, прайм команды начнется в плей-офф, когда все начнут лучше понимать друг друга. Мы сейчас не играем на наших максимальных возможностях, но надеюсь, что мы до этого дойдем, – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса» Екатерине Бурделовой.

2Drots обыграли Lotus Music в серии буллиталити (0:0, 2:1 Б) во 2-м туре элитного дивизиона WINLINE Кубка Медиалиги.

За два тура Кубка Лиги 2D забили один гол.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
