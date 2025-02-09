Барыш о голе в финале Суперкубка Медиалиги: «Это даже не экстаз, а что-то большее»
«Чувствую счастье. Внутри все бурлило, куча мыслей.
Смотрел ролики 2Drots, и там всегда была музыка, подводящая к тому, что будет гол. Забивали гол, все выбегали, и меня в такие моменты пробирали мурашки. Сейчас я сам в центре всего этого. Я забил гол, еще и «Амкалу» в финале. Все меня обнимают. Это даже не экстаз, а что-то большее.
Я смотрел 2Drots с первого ролика: FIFA, челленджи, становление команды. Даже ходил на матчи. А теперь я в центре всего этого. Первый матч – магия 2Drщts, второй – больше, чем магия. Просто чудеса», – сказал защитник 2Drots.
Барышев забил бонусным мячом в финале Суперкубка Медиалиги против «Амкала», что позволило 2D отыграться с 0:2 за две минуты до конца матча.
20-kлетний защитник перешел в 2Drots в конце 2024 года из Fight Nights.
Камбэк с 0:2 в финале, вратарь вытащил победу ценой травмы. Еще один безумный матч 2Drots
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