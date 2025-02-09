«Амкал»: «Напомнили вам истинное лицо наших оппонентов. Выбирайте сами, какой медиафутбол вам нравится»

«Амкал» высказался после поражения в финале Winline Суперкубка Медиалиги.

«Решили вам немного снова напомнить истинное лицо наших главных оппонентов.

Выбирайте сами, какой медиафутбол вам больше нравится. Обняли. Идем грустить!» – написали в телеграм-канале «Амкала ».

2Drots выиграли Суперкубок Медиалиги, уступая «Амкалу» 0:2 в финале за две минуты до конца.

Камбэк с 0:2 в финале, вратарь вытащил победу ценой травмы. Еще один безумный матч 2Drots