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«Амкал»: «Напомнили вам истинное лицо наших оппонентов. Выбирайте сами, какой медиафутбол вам нравится»

«Амкал» высказался после поражения в финале Winline Суперкубка Медиалиги.

«Решили вам немного снова напомнить истинное лицо наших главных оппонентов.

Выбирайте сами, какой медиафутбол вам больше нравится. Обняли. Идем грустить!» – написали в телеграм-канале «Амкала».

2Drots выиграли Суперкубок Медиалиги, уступая «Амкалу» 0:2 в финале за две минуты до конца.

Камбэк с 0:2 в финале, вратарь вытащил победу ценой травмы. Еще один безумный матч 2Drots

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Амкала»
logoАмкал
logo2Drots
logoWinline Суперкубок Медиалиги
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